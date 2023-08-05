Azeri genç doktor, aylardır İran'da alıkonuluyor!

Tahran'a yaptığı seyahatin ardından ortadan kaybolan Azerbaycan Türkü genç doktor Ferid Safarli, İran tarafından aylardır alıkonuluyor.

Azerbaycan Türkü doktor Ferid Safarli, İran tarafından aylardır alıkonuluyor. İran makamları, Seferli'ye casusluk suçlaması yöneltti.

İran yargısı, Azerbaycan Türkü Ferid Seferli için yapılacak olan nihai duruşmanın, 3 Ağustos 2023 tarihinde olacağını açıklamıştı. Ancak, İran’ın yargılama sürecine ilişkin halen bir bilgi bulunmuyor. Ferid Seferli’nin annesi Dilare Askerzade, Seferli’nin duruşması için, “Duruşma bugün veya yarın olabilir. Görünüşe göre iki gün izinleri var. Bu nedenle, duruşmanın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek zor” açıklamasını yaptı.

Ferid Seferli'ye yoğun bir psikolojik baskı var

Oğluna yönelik yoğun bir psikolojik baskı olduğunu dile getiren Askerzade, "Yanında kimse yok. Tek başına kalmak onu psikolojik olarak yorar. Tebriz'deki konsolosluğumuzun çalışanlarının mahkemeye katılımının sağlanamaması Ferid'i kötü etkiledi. Ayrıca, ona suçlamayı kabul etmesini ve böylece davanın hafiflemesini söyleyecekler... Kanıt olmadan bu tür psikolojik baskılara maruz kalıyor” dedi.

İran Ferid Seferli'yi asılsız ithamlarla suçluyor

Oğlunun masum olduğuna dikkat çeken Dilare Askerzade, yöneltilen suçlamanın yersiz olduğunu ifade etti. Askerzade, "Doğru, 'casusluk' suçlaması değiştirildi ve yerini 'casusluk kastı' suçlaması aldı. Aslında pek de önemli değil. Bence bu o kadar hafif bir madde değil. Her durumda, kanıtları yok. Bu Ferid için anlamsız bir suçlamadır. Umarım Ferit serbest kalır. Çünkü oğlumun günahı yok. Nasıl olacağını zaman gösterecek" açıklamasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ferid Seferli İran tarafından nasıl alıkonulmuştu?

Ferid Seferli, 20 Şubat 2023 tarihinde okuduğu üniversitede doktor olan kız arkadaşını görmek için İran’ın başkenti Tahran’a gitmişti. Seferli, 5 Mart 2023 tarihinde Almanya’ya dönmesi gerektiği halde dönemedi. Yakınları, 4 Mart’tan itibaren telefonunun kapalı olduğunu ve iletişimin tamamen kesildiğini dile getirmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran’a 9 Mart 2023 tarihinde Ferid Seferli için nota verdi.

QHA