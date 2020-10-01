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Dünya Azeri dövüş şampiyonu cepheye savaşa gitti
Dünya

Azeri dövüş şampiyonu cepheye savaşa gitti

Karabağ’da çatışmalar sürerken, Azerbaycan’da orduya katılım da devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:49:00 -
Azeri dövüş şampiyonu cepheye savaşa gitti

Ülkede ilan edilen “Kısmı Seferberlik” sonrası Azeriler orduya katılmak için sıraya girdi. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Azerbaycan’ın dünyaca tanınan karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev… 31 yaşındaki Musayev, ülkesinde yaşanan işgale kayıtsız kalmayarak orduya başvurdu ve birliğine katıldı. Önemli gelişmeyi Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov duyurdu. Aşirov, “Azerbaycan’ın dünyaca meşhur karma dövüş sporcusu Tofiq Musayev orduya katıldı” diye yazdı.

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