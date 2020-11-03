Azerbaycanlılar sığınaklara indi! Terter'de füze paniği

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken, Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusuna, karşı ağır kayıplar veren Ermenistan güçleri Terter’de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. İHA'nın haberine göre, saldırı sonucu bölgede büyük yıkım meydana gelirken, sivillerin sığınaklara sevk edilmesi olası bir facianın önüne geçti.

Terter’de evine roket mermisi düşen Sakit Orucov yaptığı açıklamada, “Bakın işte sizde görüyorsunuz, her şey etrafa dağılmış durumda. Top mermisi düştü, evler böyle zarar gördü. Sokakta oturmuştuk, 2 tane hatta 3 tane mermi buradaki evlere düştü. Birisi düştü orayı dağıttı. Düşen diğer mermiyle bu taraftaki evde dağıldı daha sonra komşunun bahçesine düştü, oraya da zarar verdi. Buralarda böyle hasar meydana geldi. Ne yapalım oturduk burada, nereye kaçıp gideceğiz ki? Ailemi komşu köye götürdüm, hepsi orada. Gündüzleri geliyoruz burada takılıyoruz, akşamlarsa gidip başka yerde sığınaklarda kalıyoruz. Ordumuza güveniyoruz, ordumuz burada olduktan sonra bize ne yapabilirler ki. Ordumuz bizi koruyor. Ev falanda hepsi düzelecek, önemli olan ordumuz” diye konuştu.