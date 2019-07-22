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Azerbaycanlı uzmandan uyarı: ABD yaptırımla Türkiye’yi kaybeder

Azerbaycan’ın önde gelen Rusya ve Türkiye uzmanı Oktay Hacımusalı, ABD ve Türkiye arasındaki, CAATSA yaptırımına dönüşebilecek S-400-F35 polemiğine ilişkin, “Eğer Amerika bir yaptırım uygulamaya kalkışacak olursa, Türkiye’yle tüm bağlarını koparacak ve bölgede ciddi müttefiklerinden birisini daha kaybetmiş olacak” dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Azerbaycanlı uzmandan uyarı: ABD yaptırımla Türkiye’yi kaybeder

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Azerbaycan’ın Rusya ve Türkiye uzmanı Oktay Hacımusalı, ABD ve Türkiye arasındaki, yaptırıma dönüşebilecek S-400-F35 polemiğine ilişkin Akit’e çarpıcı açıklamalar yaptı...

Hacımusalı, “Türkiye ve ABD arasında sorunlara neden olan S-400 hava savunma sistemlerini almaya başladı. ABD ise yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Bu yaptırımların başında hiç kuşkusuz, F-35’lerin Ankara’ya satılmaması geliyor ki, ABD’nin düşüncesine göre, Türkiye S-400’leri almakla bölgedeki hava üstünlüğüne tehdit oluşturacak” diye konuştu.

ABD kontrolü kaybedecek

Azerbaycanlı uzman Hacımusalı, “Çoğu Batılı uzmanlar Türkiye’nin S-400’leri almasının ve bu sistemin Türkiye’de konuşlandırılmasının NATO için de ciddi tehlikeler arz edeceğini söyleseler bile, şimdilik NATO bu konuda temkinli davranmayı yeğliyor. Belçika’da bulunan askeri üssü aracılığıyla ABD tüm bölgedeki sistemleri kontrolü altında tutuyor. Yarın Türkiye’de S-400’ler konuşlandırılacak olursa, ABD bölgedeki kontrolünü kaybedecek ki, bu da onu ciddi anlamda rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

ABD, Türkiye’yi kaybeder

Daha önceleri Türkiye ABD’ye Patriot hava savunma sistemini almak istediğini belirtmişti, ama ABD buna da pek sıcak bakmamıştı” vurgusunu yapan Hacımusalı şöyle devam etti:

Türkiye S-400’leri alarak olası bir tehlikeden kendisini koruma altına alacak ki, yarın bölgede gelişebilecek olayların Türkiye’nin kontrolünde gelişmesine neden olacak. Şimdi ABD de bunun karşılığında Türkiye’yi ‘Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’ (CAATSA) yaptırımlarıyla korkutuyor ki, bunun diğer bir okuması da Türkiye’nin F-35 programından uzak tutulmasıdır. Rusya Türkiye’ye F-35’lerin yerine SU-57’leri değerlendirmesini öneriyor. F-35’lerden pek de farkı bulunmayan SU-57’leri alacağı zaman, eğer Amerika Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırım uygulamaya kalkışacak olursa, farkında olmaksızın Türkiye’yle tüm bağlarını koparır ve bölgedeki en önemli müttefikini kaybeder. ABD bölgede hala söz sahibi olmaya devam etmek istiyorsa Türkiye’yi dikkate almak zorunda.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
  1. Ankara
  2. Azerbaycan’ın Rusya ve Türkiye uzmanı Oktay Hacımusalı
  3. ABD
  4. S-400-F35 polemiği
  5. Akit
  6. S-400 hava savunma sistemleri
  7. Patriot hava savunma sistemi
  8. SU-57
  9. F-35
  10. ‘Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’ (CAATSA)

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