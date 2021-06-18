Azerbaycanlı uzman Şuşa Deklarasyonu’nu Akit’e değerlendirdi

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Lamiya Rovşankızı, “Karabağ'da bütün düğümlerin çözüldüğü gün geldi. Azerbaycan kurtuluşunu kutlayarak bu güne bir tarih daha yazdı. Bu tarihe Kuruluş Günü de denilebilir. 15 Haziran da iki kardeş devletin birleştiği ve Anayasa'yı imzaladığı gün olarak tarihe geçti. Şuşa Deklarasyonu ile iki kardeş arasında yeni bir yapının temeli atıldı. Şüphesiz bu temel, Şuşa'nın kurulduğu sarp kayalıklar kadar sağlam olacaktır. Neden Şuşa'da? Karabağ neden kültürün incisi ve jeopolitik düzenin yeni yapılanmasının başlangıç noktası oldu? İttifak bildirisini sunan Sayın Cumhurbaşkanı, anlaşmanın 100 yıllık Kars anlaşmasına dayandığını kaydetti.

Bu açıklama Ermenistan için yeni bir yenilginin işaretiydi. Ünlü Kars anlaşması, 100 yıl önce 11. Bolşevik Kızıl Ordusu'nun Karabağ-Zengezur koridorunu işgal etmesini engelledi. O dönemde Ermenilerin Nahçıvan ve Şerur bölgelerine yönelik iddiaları, Türkiye'nin sert tutumu ve vetosu ile reddedilmişti. Bolşevikler Ankara ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştılar. Sonuç olarak Moskova ve Kars anlaşmalarına göre bölge Sovyet Ermenistanı'na ilhak edilmedi, Sovyet Azerbaycan'ın himayesinde özerk bir bölge oluşturuldu.

Nahçıvan'ı Azerbaycan içinde özerk bir yapı olarak kuran Kars Anlaşması'nın 5. maddesi, Sovyet Ermenistanı dahil tüm taraflarca tanındı. Yaklaşık 30 yıldır Karabağ'ı işgal eden Ermeniler, bu yıl imzalanmalarının 100. yılını kutlayacak olan Moskova ve Kars anlaşmalarının feshedilmesi konusunu defalarca gündeme getirdiler. Bugüne kadar imzacıların hiçbiri Moskova ve Kars anlaşmalarının feshini resmen başlatmadı. Ancak bu, hiçbir tarafın bunu başlatmayacağı anlamına gelmez. Bugün bölgedeki güvenlik ortamı o kadar gergin ki Rusya ve Ermenistan, özellikle Rusya, anlaşmanın imzacılarından biri olabilir.

Ermenistan her zaman olduğu gibi bu konuda da Rusya'yı kışkırtan bir politika izliyor ve ilk adımı Rusya'nın atmasını istiyor. Ve burada, 100 yıl sonra, Azerbaycan'ın siyasi dehası İlham Aliyev, mükemmel bir şah ve mat oyunu sergiledi. Ermenilerin bir başka hayali daha yüreğinde kaldı. Kars anlaşması sadece fesih meselesiyle gündeme gelmedi, aynı zamanda Kars anlaşmasının gerekleri güçlendirildi, genişletildi ve geliştirildi. Aslında bu kalkışmalar 10 Kasım 2020'de duyuruldu” bilgisini paylaştı.

"Şusa Deklarasyonu Azerbaycan'ın zaferinin kanıtıdır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, "Savaşı kazandık, düşmanı savaş alanında yendik, diplomatik mücadeleye gideceğiz" dediğini hatırlatan Rovşankızı şöyle devam etti:

"Çünkü ne yapacağını, nasıl ve ne zaman yapacağını biliyordu. Şuşa Deklarasyonu, Azerbaycan'ın sadece Karabağ'da değil, tüm Kafkasya'da, bölgede, diplomatik alanda kazandığı zaferin açık bir kanıtıdır. Azerbaycan, belki de yıllardır katledilen bir devlete karşı zaferini toprak iddiasında kullanmayan tek devlettir. İlham Aliyev Şuşa bildirisinde barışsever, insancıl, adil bir devlet başkanı, adil bir diplomat olduğunu ilan etti.

Yıllar geçecek, tarihimizle ilgili ders kitapları bu konuyla ilgili ayrıntılı gerçekleri ve bilgileri içerecektir. Bu bildirgenin her bir paragrafı, Azerbaycan'ın geleceğini yansıtan önemli adımları özetlemektedir. Taraflar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun (Zangazur koridoru) açılmasının ve bu koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolunun inşasının iki ülke arasındaki ulaşım ve iletişimin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyorlar. Belki bu örnekten sonra müttefik olmak ve kardeşlik göstermek isteyen devletler olacaktır.

Belki bundan sonra da müttefik arayanlar olacaktır. Çünkü Azerbaycan Türkiye ilişkileri o kadar gerçek, o kadar samimi ve o kadar meşru izlenimi veriyor ki, birçokları buna aşık olacak. Taraflar, Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere, karşılıklı çıkarları ilgilendiren güncel uluslararası konularda dayanışma ve karşılıklı destek göstererek ikili işbirliğini derinleştireceklerdir.

Bu paragrafta bir dünya var, dostluk var, kardeşlik var, başarı olsun diyor. Ve en önemlisi, taraflardan herhangi birinin görüşüne göre, üçüncü bir Devlet veya Devletler tarafından bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, dokunulmazlığına veya uluslararası kabul görmüş sınırlarının güvenliğine yönelik bir tehdit veya saldırı olması durumunda, Taraflar ortak istişarelerde bulunacaklardır.

BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun inisiyatif alacaklar ve BM Şartı uyarınca birbirlerine gerekli yardımı sağlayacaklardır. Bu yardımın miktarı ve şekli ivedi görüşmelerle belirlenecek, ortak hareket için savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına karar verilecek, Silahlı Kuvvetler ve komuta yapılarının koordineli faaliyetleri organize edilecektir. Demek ki Şuşa'da imzalanan beyanname Şuşa'nın sarp kayaları kadar sert, bazen bir harıbülbül çiçeği kadar narindir. Ruhlarımızı çiğnemek isteyen, kesinlikle sert yüzümüzü görecektir. Her durumda, gidecek çok yolumuz var. Yolculuğumuz bundan sonra başlıyor. Bizi Karabağ'a götüren yol Şuşa'dan yeni bir yön aldı. Bol şanslar."