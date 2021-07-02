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Gündem Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin İstanbul merkezli operasyon: 4 şüpheli gözaltında
Gündem

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin İstanbul merkezli operasyon: 4 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantıları olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:45:00 -
Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Salifov'un öldürülmesine ilişkin İstanbul merkezli operasyon: 4 şüpheli gözaltında

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salifov'un, 19 Ağustos'ta Antalya'da koruması K.Z. tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaştı.

Polis ekipleri, elebaşılığını N.C'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin söz konusu saldırıyla bağlantılı olduklarını belirledi.

Ekipler, İstanbul, Erzurum, Kocaeli ve İzmir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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