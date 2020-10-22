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Dünya Azerbaycanlı spiker kritik haberi böyle duyurdu
Dünya

Azerbaycanlı spiker kritik haberi böyle duyurdu

Azerbaycan'da haber spikeri olarak görev yapan Günel Mövsümova, Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasını gözyaşları içinde sundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:03:00 -

Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu

15 yıldır bu anı bekliyordu

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım" dedi.

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Yorumlar

Kapakcı Şakir

Rabbim yar ve yardımcınız olsun kardeşim
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