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Aktüel Azerbaycanlı Semedov, Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı
Aktüel

Azerbaycanlı Semedov, Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:30:27 -
Azerbaycanlı Semedov, Gence'de yıkılan evinde piyanosunu çaldı

GENCE (AA) - Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği balistik füze saldırısında evi yıkılan Abbas Semedov, saldırıdan geriye kalan piyanosunu çalarak "Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Semedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda evinin yıkıldığını, kendisi ve oğlunun hafif sıyrıklarla yaralandığını belirterek "Durumumuz iyi Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Yıkılan evinin bir odasının köşesinde bulunan piyanosunu çalan Semedov, "Uzun yıllardır piyano çalıyorum. Piyano çalınca geleceğimizin güzel olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının şokunu atlatmaya çalışan Semedov, piyanoyu moralini iyi tutmak için çaldığını söyledi.

Ermenistan, 17 Ekim'de orta menzilli balistik füzeyle Gence'ye yeniden saldırmış, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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