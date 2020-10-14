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Yerel Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu
Yerel

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Mamak Belediyesi’nin online olarak vatandaşlarla buluşturduğu Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:54:00 -
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu

Azerbaycan Devlet Sanatçısı yaptığı açıklamalarla duygulandırdı. Önemli açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını seslendirdi.

Azerbaycan ve Türk Bayrağı’nı Karabağ’da asacağız

Azerbaycan - Ermenistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulunan Azerin, Azerbaycan bayrağının, Türk’ün bayrağının Karabağ’da dalgalanacağına inandığını belirterek, "Ben Çırpınırdın Karadeniz’i yıllardır dünyanın muhtelif sahnelerinde söyledim. Ama Çırpınırdın Karadeniz’i hiçbir zaman buruk söylemedim. Ben inanıyorum ki biz Azerbaycan bayrağını Türk’ün bayrağını Karabağ’da asacağız. Tabi bazen insanız duygularımıza hakim olamayabiliyoruz. Biraz da kadın olunca tabi ki kövreklik de var. Ama ben bambaşka bir münasebetim var Çırpınırdın Karadeniz’le. Çünkü ben Çırpınırdın Karadeniz’in tarihini ne zaman yazıldı nasıl ortaya çıktığını Şair Ahmet Cevat’ın hayatını, onun mücadelesini bestekarımız Üzeyir Bey’in hayatını onun mücadelesini yani bu mütefekkirlerin hayatını ve mücadelesini bildiğim için her zaman düşündüm ki onların yaşadıklarının onların gördüklerinin yanında bizimkisi bir zerredir. Onun için tam ileri yüksek ruhla Çırpınırdın Karadeniz inşallah Karabağ’da seslenecek."

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