  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycanlı sanatçı Azerin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanatçı Azerin: - "Azerbaycan'ın haklı, adaletli davasında, Karabağ'ı yeniden yurt edinmesinde, zaferinde, Anadolu Ajansının büyük bir payı var"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:26:29 -
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÇORUM (AA) - Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Azerin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısında hayatını kaybeden ve babası cephede olan bir çocuğun dayısının, yeğeninin naaşına sarılarak gözyaşı döktüğü anı gösteren Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafına oy veren Azerin, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçti.

Ermenistan'ın Gence'ye saldırı düzenlediği gün insanlığın öldüğünü düşündüğünü belirten Azerin, "Bu fotoğrafı ilk defa gördüğümde ve şimdi de aynı heyecanı yaşıyorum. Çünkü benim için o gün insanlık ölmüştü, dünya bitmişti. Bir şey anladım ateş yalnızca düştüğü yeri yakmıyor, biz insanların da kalbine düşüyor, bizi de yakıyor. Bu nedenle bu fotoğrafa oy verdim." dedi.

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasının çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Azerin, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansına bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü düşünüyorum ki bu çok önemli bir projedir. Neden? Çünkü biz buradan dünyaya bir insanlık dersi vermiş oluyoruz. Dünyayı merhamet, hoşgörü ve sevgi kurtaracak. Bu sevgiyi bugün bütün dünyaya bir daha aşılayan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye bu coğrafyada herkese el uzatıyor ve mazlumun yanında, zalimin karşısında olan dünyadaki haklıların sesini duyuran Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı yere gelmeyecek. Allah yar ve yardımcısı olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin."

Anadolu Ajansının, Azerbaycan halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurduğunun altını çizen Azerin, "Anadolu Ajansına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Azerbaycan'ın haklı, adaletli davasında, Karabağ'ı yeniden yurt edinmesinde, zaferinde Anadolu Ajansının büyük bir payı var. Çünkü bütün savaş döneminde Azerbaycan halkının, devletinin yanında oldu, haklı davasını dünyaya haykırdı. Onun için Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor
Gündem

Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor

Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin..
ABD diken üstünde! Koronavirüs aşısı herkesi hastanelik etti
Dünya

ABD diken üstünde! Koronavirüs aşısı herkesi hastanelik etti

Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına onay veren ABD'de aşı olanların alerjik reaksiyon göstermeleri ve fenalaşmaları ülked..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay