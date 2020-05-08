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Azerbaycanlı küçük kızdan Türk ordusuna "Karabağ" çağrısı

Azerbaycanlı Zehra İmranlı, Dağlık Karabağ’da Şuşa kentinin Ermeniler tarafından işgalinin 28.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:05:37 -
Azerbaycanlı küçük kızdan Türk ordusuna "Karabağ" çağrısı

Azerbaycanlı Zehra İmranlı, Dağlık Karabağ’da Şuşa kentinin Ermeniler tarafından işgalinin 28. yıl dönümü nedeniyle "Bugün İdlib, yarın Şuşa, Karabağ" adlı şiiri okuyarak Türk ordusuna çağrıda bulundu.


Suriye’de Türk ordusu tarafından yürütülen terörle mücadele operasyonu, özellikle Türk coğrafyası olmak üzere tüm dünyada büyük bir ilgiyle yakından takip ediliyor. Operasyonun ardından Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ve Şuşa’da benzer bir operasyon için çok sayıda çağrı ve beklenti var.


Dağlık Karabağ’da Şuşa kentinin Ermeniler tarafından işgalinin 28. yıl dönümü nedeniyle Laçın ilçesinden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zehra İmranlı, "Bugün İdlib, yarın Şuşa, Karabağ" adlı şiiri okudu. İmranlı, seslendirdiği şiir ile Türk dünyasının umutlarını ve beklentilerini dile getirdi.

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