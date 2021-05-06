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Medya Azerbaycanlı kadın sunucunun Bill Gates yorumu olay oldu
Medya

Azerbaycanlı kadın sunucunun Bill Gates yorumu olay oldu

Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanacakları haberine yaptığı yorum Twitter'ı salladı. Azerbaycanlı sunucunun “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar.” sözleri paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:19:00 -

Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş adamların biri olan Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanmaya karar verdi.

Bu karar, tüm dünyada şok etkisi yarattı.

Çok değil, birkaç gün öncesine kadar başarılı bir evliliğin sırrını açıklayan Bill Gates’in, 27 yıllık birlikteliklerini noktalayacağını duyurması Azerbaycan’da da gündemin ilk sıralarında yerini aldı.

“Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek"

Ülkede yayın yapan “Güne Doğru” adlı programda kadın sunucunun, bu evliliğin bitmesine yönelik yorumu ise sosyal medyayı adeta salladı.

Azerbaycanlı sunucu, “Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar.” şeklinde yorum yaptı.

Bu eğlenceli anları, özellikle Twitter kullanıcılarından çok sayıda kişi paylaştı.

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