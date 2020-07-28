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Aktüel

Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Bakü'ye geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:54:38 -
Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Bakü'ye geldi

BAKÜ (AA) - Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Bakü'ye geldi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Bakü'ye gelen Türk askerleri törenle karşılandı. Törenin ardından askerler Bakü'deki askeri birliklere yerleştirildi.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

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