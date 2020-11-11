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Aktüel Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu
Aktüel

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:58:35 -
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresine çıkan bir Azerbaycan askeri ezan okuyor.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın 8 Kasım'da kurtarıldığını duyurmuştu.



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