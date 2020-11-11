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Aktüel Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Sakarya'da sevinçle karşılandı
Aktüel

Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Sakarya'da sevinçle karşılandı

Volkan Sönmez: - "Çok şükür topraklarına geri kavuştu. Bunda desteği olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün Müslüman kardeşlerimize çok minnettarız" - Özbek Atabek Saydullayıv: - "Zafer kazandılar, çok güzel oldu. Birlikten daha güzel bir şey yok. Çok sevinçliyim"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:28:50 -
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Sakarya'da sevinçle karşılandı

SAKARYA (AA) - Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer, Sakarya'da sevinçle karşılandı.

Duygularını AA muhabiriyle paylaşan Volkan Sönmez, Azerbaycan'ı tebrik ederek Allah'tan onlara kuvvet vermesini temenni etti.

Azerbaycanlı kardeşlerinin 30 yıldır zulme uğradığını, topraklarının işgal edildiğini belirten Sönmez, "Çok şükür topraklarına geri kavuştu. Bunda desteği olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün Müslüman kardeşlerimize çok minnettarız. Allah milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zeval vermesin. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Sönmez, zamanında onların Türkiye için şehit olduğunu vurgulayarak "Bize desteği çoktu. Bizim de şu anki desteğimizden dolayı çok mutluyum. Allah katında tek din İslam'dır. Bütün İslam alemini Rabb'im korusun. Zaten başka ülke yardım etmiyor. Hep Türkiye'nin desteği oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı yürekten kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Yolları hep açık olur inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Eminim onlar da bize yardım ederdi"

Sema Yesim de toprakları işgal edilen Azerbaycan'ın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "geçmiş olsun" diledi.

Azerbaycanlıların bir daha böyle bir şey yaşamaması için Allah'a dua eden Yesim, şunları kaydetti:

"Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, o da yardımlarını gösteriyordu. Bizim de başımızda aynı olay olsaydı, eminim ki onlar da bize yardım ederdi. Zamanında çok üzüldüm, haberlerde seyrettim, ağladım. 'Bizim başımıza da gelebilirdi.' diye düşündüm. İnşallah son olur. Şu anda çok mutluyuz, her zaman yanlarındayız. Ne zaman isterlerse yardımlarımızı eksik etmeyeceğiz."

Adapazarı ilçesinde dönercilik yapan Özbek Atabek Saydullayıv ise çok güzel haberler aldıklarını, Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini anlattı.

Türk ülkelerinin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Saydullayıv, "Türkmenistan, Kazakistan gibi Türk ülkeler beraber oldukları zaman hiçbir ülke karşımıza gelemez. Zafer kazandılar, çok güzel oldu. Birlikten daha güzel bir şey yok. Çok sevinçliyim. Recep Tayyip Erdoğan çok destek verdi. İlham Aliyev de iyi bir insan. Kardeşlerimiz hiçbir zaman üzülmesin." dedi.

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