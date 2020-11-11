  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Güneydoğu'da sevinçle karşılandı
Aktüel

Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Güneydoğu'da sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:48:04 -
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Güneydoğu'da sevinçle karşılandı

ŞANLIURFA (AA) - Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, Güneydoğu'da sevinçle karşılandı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Garip Toprak, AA muhabirine, kardeş ülke Azerbaycan'la gurur duyduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın zaferinin kendisini mutlu ettiğini belirten Toprak, "Her daim Azerbaycan'ın arkasındayız, Biz seviyoruz kardeş ülke Azerbaycan'ı. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması Şanlıurfalılar olarak bizi çok sevindirdi" dedi.

Müslüm Çap da Azerbaycan'ın başarısının Türk halkı olarak kendilerini de sevindirdiğini belirtti.

Geçmişte olduğu gibi her daim Azerbaycan ile birlikte olacaklarını ifade eden Çap, "Karabağ her zaman için Azerbaycan'ın toprağıydı ve nihayetinde onların toprağı oldu. Bizler de en az Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar mutlu olduk. Umarım kardeş ülkemizin başarıları, zaferleri daim olur." diye konuştu.

Mahmut Güzel ise bazı ülkeleri arkasına alarak Ermenistan'ın bölgede yıllardan bu yana zulüm yaptığını, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtararak bu zulmü sona erdirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman ve şartta Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Güzel, ülke olarak Azerbaycan'ın mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...
Siyaset

Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...

Bugünkü yazısında Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan..
Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
Gündem

Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da artan koronavirüs vaka sayılarının ardından valilik yeni karar aldı. Buna göre 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sok..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay