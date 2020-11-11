Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Güneydoğu'da sevinçle karşılandı

ŞANLIURFA (AA) - Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, Güneydoğu'da sevinçle karşılandı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması Şanlıurfalıları sevindirdi.

Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Garip Toprak, AA muhabirine, kardeş ülke Azerbaycan'la gurur duyduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın zaferinin kendisini mutlu ettiğini belirten Toprak, "Her daim Azerbaycan'ın arkasındayız, Biz seviyoruz kardeş ülke Azerbaycan'ı. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması Şanlıurfalılar olarak bizi çok sevindirdi" dedi.

Müslüm Çap da Azerbaycan'ın başarısının Türk halkı olarak kendilerini de sevindirdiğini belirtti.

Geçmişte olduğu gibi her daim Azerbaycan ile birlikte olacaklarını ifade eden Çap, "Karabağ her zaman için Azerbaycan'ın toprağıydı ve nihayetinde onların toprağı oldu. Bizler de en az Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar mutlu olduk. Umarım kardeş ülkemizin başarıları, zaferleri daim olur." diye konuştu.

Mahmut Güzel ise bazı ülkeleri arkasına alarak Ermenistan'ın bölgede yıllardan bu yana zulüm yaptığını, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtararak bu zulmü sona erdirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman ve şartta Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Güzel, ülke olarak Azerbaycan'ın mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.



