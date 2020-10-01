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Gündem Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler
Gündem

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler

27 Eylül sabahı Ermenistan'ın başlattığı saldırı sonrası Azerbaycan'ın işgalden kurtarmak adına başlattığı operasyon kapsamında özgürlüğüne kavuşan bölgelerden ilk görüntüler gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:40:00 -

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine başlattığı saldırı sonrası bölge yeniden ısındı. Azerbaycan haklı olarak karşı taarruza geçerek, Ermenistan işgalindeki bölgeleri kurtarmak adına operasyonlar düzenledi ve Ermeni ordusuna ağır kayıplar verdirtti. Operasyonlar sonucunda birçok bölge Ermenistan işgalinden kurtarılırken, söz konusu bölgelerden de ilk görüntüler gelmeye başladı.

Ermenistan ordusu bozguna uğradı

Ermenistan'ın başlattığı saldırıya misliyle cevap veren Azerbaycan, düşman ordusunu bozguna uğrattı. SİHA'ları etkin bir şekilde kullanan Azerbaycan tarafından düzenlenen operasyonlarda 2 bin 300'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Ayrıca Ermenistan ordusuna ait 130 tank-zırhlı araç, 200'den fazla top ve füze sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar silahı ve 55 otomobil imha edildi.

Hasarlı zırhlı araçlar kameraya yansıdı

Operasyonlar sonucu ilk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı. İşgalden kurtarılan bölgelerden de ilk görüntüler servis edildi. Görüntülerde çok sayıda hasar almış askeri zırhlı araç kameraya yansıdı.

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Yorumlar

sizofren savar

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