Azerbaycan'ın 100'üncü yılı Iğdır'da kutlandı

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı, İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği ve Azerbaycanlıların ve Diğer Türk Halkları Emekdaşlık Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği bir programla kutlandı.

Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, önceki dönem AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Adalet ve Komisyon Başkanı Arif Hamdi Sazak, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Iğdır temsilcisi Behbud Gadalı, İş adamları, TADDEF Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Tek millet, iki devlet' vurgusu

Program kapsamında bir konuşma yapan ve Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin her geçen gün geliştiğini vurgulayan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir. Dinimiz bir, dilimiz bir, kültürümüz birdir. Tarihimizde de çok benzeyen, kesişen noktalar vardır. Ekim ayı bunların başında gelir. Ekim ayı, hem Türkiye için önemli hem Azerbaycan için önemli. 29 Ekimde biz Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz, 18 Ekimde ise Azerbaycanlı kardeşlerimiz bağımsızlık günlerini kutluyor. Her iki ülke de geçtiğimiz yüzyılda çok sıkıntılar çekti, çok zahmetli günler geçirdi ama hamdolsun, bugün, Türkiye Avrupa'nın, Azerbaycan ise Güney Kafkasya'nın parlayan yıldızıdır. Azerbaycan'ın güçlenmesinden hep gurur duyduk. Çünkü Türkiye'yle Azerbaycan tek millet, iki devlet ama tek yürektir. Türkiye ve Azerbaycan birlikte sevindiğini, birlikte üzüldüğünü ve gerektiğinde birlikte savaştığını herkes çok iyi bilir.” dedi.

Kardeşliğimiz var olsun

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ise Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin Cumhurbaşkanları Recep Tayip Erdoğan ve İlham Aliyev sayesinde en üst seviyeye çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bugün Azerbaycan her geçen gün gelişmektedir. Fakat topraklar işgal altındadır. Yakın zamanda işgal edilen topraklar sulh yolu ile geri alınacaktır. Bunun başka çaresi yoktur. İşgal edilen topraklardan Ermeniler çekilmedikçe Türkiye’de sınır kapıları açılamaz. Birlik içinde olacağız. Bir olacağız. Nasıl ki bu topraklardan işgalci Rusları, Ermenileri; Türk, Kürt, Laz, Çerkez birlik içinde olup ayrım gayrım içine girmeden kovduysa birlik içinde olduysak biz de birlik içinde bugün, bu vatanı, iç ve dış düşmanlardan korumalıyız. Benim dedem Şamil bey de, Kerem Güneş de, Iğdır’ın kurtuluşunda birlik olup düşmanlarla savaşmıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığı kutlu olsun Türkiye Azerbaycan kardeşliği var olsun”

Kardeşlik, İlham Aliyev ile zirveye çıktı

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu Iğdır temsilcisi Behbud Gadalı’da, “Türkiye Azerbaycan kardeşliği umumi liderimiz Haydar Aliyev ile gelişti. Oğlu İlham Aliyev ile en yüksek seviyeye çıktı. Azerbaycan’da Bayrağı ilk defa Nahcivan’da Haydar Aliyev dalgalandırmıştır. Bakü Tiflis, Kars boru hattı, demiryolu, TANAP, star gibi yatırımlar enerji hatları Haydar Aliyev zamanında projelendirilmiştir. Bugün Azerbaycan Kafkasların parlayan yıldızıdır. ”dedi.

Kardeşlik sonsuza kadar yaşayacaktır

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu ise yaptığı konuşmada, “Bugün Azerbaycan Cumhuriyetinin 100. Yılını kutluyoruz. Bu programın düzenlenmesinde bize destek veren Iğdır valisi Enver Ünlü ve İş adamı Caferali Taşbağ’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Azerbaycan Türkiye kardeşliği sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizler iki devlet tek milletiz.” ifadelerine yer verdi.

ATXEM Başkanı İlham İsmailov ve AZB sivil toplum kuruluş başkanı Rauf Zeyni de Türkiye Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaparak, bu kardeşliğin sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı olarak plaketler takdim edildi.