Azerbaycan'dan Oktay Kaynarca'ya beklenmedik tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen törende Azerbaycan'dan gelen 15 gaziye plaket verildi.

Fatih'teki dernek binasında gerçekleşen törene Türkiye Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konsey Üyesi ve Emekli Askerlerin Nesilleri Aydınlatma Kamu Birliği Genel Başkanı Emin Hesenli ile gaziler katıldı. Oyuncu Oktay Kaynarca da Karabağ savaşı gazilerine hediye olarak tespih gönderdi. Onun adına oyuncu Abidin Yerebakan tespihleri hediye etti.

Ancak Emin Hesenli, Kaynarca'ya sitem etti. Hesenli, "Bizim kahraman gazilerimiz üç gün burudayız. Gezilerin olduğu yerde önemli meseler ikinci sıraya geçer. Bizi İstanbul'da bulsun bizimle görüşsün . Filmlerinde vatan severliği ile görünür, gaziyi sevmek, vatanı sevmek, toprağı sevmek şehidi ve gaziyi sevmekle geçer" diye ifade etti. Plaket töreni sonunda şarkıcı Gönül Angın, Azerbaycan gazilerine moral konseri verdi.