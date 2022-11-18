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Dünya Azerbaycan'dan İsrail kararı
Dünya

Azerbaycan'dan İsrail kararı

Kardeş üşle Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 16:33:00 -
Azerbaycan'dan İsrail kararı

Azerbaycan İsrail'de büyükelçilik Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açacak.

Milli Meclis Genel Kurulunda Azerbaycan'ın yeni diplomatik misyonlarla ilgili madde görüşüldü.

Genel Kurulda kabul edilen maddeye göre, Azerbaycan Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kenya ve İsrail'de büyükelçilikler açacak.

Arnavutluk'taki büyükelçilik başkent Tiran'da, Kenya'daki büyükelçilik başkent Nairobi'de ve İsrail'deki büyükelçilik başkent Tel Aviv'de olacak.

Mecliste kabul edilen karara göre, Azerbaycan Filistin'in Ramallah şehrinde de temsilcilik ofisi açacak.

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