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Dünya Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler
Dünya

Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:06:00 - 2020-11-14 10:14:28
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 27 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.

"44 günde 30 bin top 227 füze attı"

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan tarafından Azerbaycanlı sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev, "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği" bilgisini verdi.

"30 yıllık yıkım değerlendirilecek"

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evler verileceğini bildirerek, "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu.

"BM de hesaplama sürecinde olacak"

Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir" dedi.

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