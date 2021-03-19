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Dünya Azerbaycan'dan flaş karar! 1 Haziran'a uzatıldı
Dünya

Azerbaycan'dan flaş karar! 1 Haziran'a uzatıldı

Kardeş ülke Azerbaycan, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina süresini 1 Haziran'a kadar uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:35:00 -
Azerbaycan'dan flaş karar! 1 Haziran'a uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, 1 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina uygulaması, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Bakanlar Kurulu, yarın başlayacak 9 günlük Nevruz Bayramı tatili süresince toplu taşıma araçlarının çalışmaması yönünde de karar aldı.

Karantina döneminde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Resmi verilere göre, ülkede bugüne kadar 244 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi. 232 binden fazla Kovid-19 hastasının iyileştiği ülkede 3 bin 325 kişi yaşamını yitirdi.

Azerbaycan'da yaklaşık 8 bin 750 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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