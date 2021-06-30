  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu soru Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak ve diğerlerine… Kılıçdaroğlu’nun Danıştay tehdidine karşı ne düşünüyorsunuz?

Fransız vekilden ülkesine "Müslümanlık" uyarısı! "Milyonlarca Müslüman vatandaşımızı..."

Bakan Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması: Söz konusu değil

Alanya’da alçaklık! Başörtülü YKS öğrencisiyle dalga geçilmiş

Türkiye teklifte bulunmuştu! ABD’den açıklama geldi: İç savaş çıkacak

Bakan Soylu açıkladı: Hedefimiz 51 milyon kişinin afet eğitimi almasını sağlamak

23 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

CHP'liler İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na şikayet etti! Abdullah Gül'e neler tahsis edilmiş neler...

Dolar yükseldi ama... Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor!

Goebbels’in çocukları! Zillet İttifakı ve medyası, Nazilerin propaganda bakanı gibi çalışıyor!
PKK'nın siyasi kolu HDP'den şov! Kendileri çaldı kendileri oynadı
Adını verdiği ülkede heykelini yıktılar
MHP’den CHP’ye sert tepki!
İsrailli vekilden skandal sözler: Yahudi olmayanlarla evlenen Yahudiler öldürülsün
Gündem Azerbaycan’dan Ermenistan’a ‘sınır’ çağrısı
Gündem

Azerbaycan’dan Ermenistan’a ‘sınır’ çağrısı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da istediğini alamayan Ermenistan'a sınır hattının belirlenmesi için ikili görüşmelere başlamayı önerdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ‘Azerbaycan, Ermenistan'dan olumlu tepki bekliyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:13:00 -
Azerbaycan’dan Ermenistan’a ‘sınır’ çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'a sınır hattının belirlenmesi konusunda ikili görüşmelere başlamayı önerdiklerini, bu konuda Erivan yönetiminden olumlu tepki beklediklerini söyledi.

Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bayramov, toprak bütünlüğünü yeniden tesis eden Azerbaycan'ın, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına saygı temelinde Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme kararlılığında olduğunu kaydetti.

Bayramov, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması için bu temelde iyi komşuluk ilişkileri kurmaktan başka bir alternatif olmadığını vurguladı.

Ermenistan ile devlet sınırının 30 yıllık işgalin ardından kurtarılmasından sonra sınır boyunca kontrol altyapısı inşa ettiklerini bildiren Bayramov, "Ermenistan'a sınır hattının belirlenmesi konusunda ikili görüşmelere başlamayı öneriyoruz. Azerbaycan, Ermenistan'dan olumlu tepki bekliyor." dedi.

Bayramov, Ermenistan'daki Azerbaycan karşıtı intikamcı ve nefret içeren söylemlerin ciddi endişe konusu olduğunu belirterek Ermenistan iktidar ve muhalefet temsilcilerini birleştiren bu tip söylemlerin zaten kırılgan olan normalleşme sürecini tehdit ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saffet

dediydi dersiniz savaşta kaybeden ermenistan siyasi olarak çeşitli oyun oynayacak şimdiden azerbaycan ermenistanıda içine alacak şekilde davranıp sınır yapmalı
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay