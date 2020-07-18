Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı: Füzelerimizle vurmaktan çekinmeyiz

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 30 yıllık gerilim, Ermenistan'ın 12 Temmuz'da başlattığı saldırılar ile yeniden tırmandı. Özellikle Tansiyonu yükseltecek bir biçimde direkt olarak Tovuz bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan Erivan yönetimi karşısında Azerbaycan ordusu kuvvetli bir karşılık verdi. Saldırılarda 7 Azerbaycan askerinin şehit olurken angajman kuralları çerçevesinde verilen karşılıkta Ermeni ordusundan yüzlerce asker öldürüldü.

Saldırı sonrasında hemen Erivan yönetimine misliyle karşılık veren Bakü yönetimi, Ermeni tacizlerine ve işgalciliğine karşı taviz vermeyeceğini açıkça gözler önüne serdi. Gerilimin ilk gününden bu yana Ermenistan'a misliyle karşılık vermeye devam eden Azerbaycan, Ermeni cephelerini bombardıman altına alırken, sınır bölgesinde uçuş gerçekleştiren SİHA'lar da çok etkili ve kuvvetli mühimmatlar ile askeri üsler, kışlalar, cephanelikler ve askeri sevkiyat yapan konvoyları hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı sahada yaşanan son gelişmeleri, sınırın sıfır noktasında yani çatışmaların meydana geldiği Tovuz bölgesinde Haber7.com'a değerlendirdi.

Bölgedeki son durum

12 Temmuz'dan bu yana, işgalci bir tavırla Azerbaycan'ı hedef alan Ermeni birlikleri sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu Tovuz'a saldırılar düzenliyor. Her ne kadar bölgede sivil zaiyatı yaşanmasa da, ihtilaflı bir bölgede yaşanmayan, yani Azerbaycan'ın öz toprakları olan bu sahada meydana gelen saldırılar Bakü yönetiminin sabrını taşırdı.

Özellikle havadan ve karadan, tacizlere karşı etkili bir yanıt veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ağır kayıplar vermesine neden oldu. Sahada, sıcak çatışmanın yaşandığı bölgede faaliyet gösteren askeri unsurları denetleyen Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı yaşananları ve bölgedeki son durumu değerlendirdi,

"Bu ayın 12'sinde öğle saatlerinden başlayarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır bölgesinde yer alan Tovuz bölgesine silah ve ağır silahlarla Azerbaycan askeri bölgelerine ateş açtı. Sonrasındaysa ayın 16'sında sivil yerleşim yerlerine, muhtelif köylere saldırı düzenledi. Ermeni tarafının bu saldırılarındaki esas hedefi bölgede yaşayan halk oldu. Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler Ermeni sivillerini hiç bir şekilde hedef almadı, köylerine, halkın üzerlerine atış gerçekleştirmemiştir. Direkt olarak düşman mevzilerini hedef alarak askeri birlik ve cepheleri hedef alınarak karşılık verilmiştir. Bu güne kadar, yani ayın 17'sine kadar bu hat üzerinde durum stabil vaziyetteydi, ancak sınır hattındaki gerilim devam ediyor. Özellikle Ermeni tarafları sınır bölgelerinde yer alan askeri mevzilerimizi zaman zaman hedef alan taciz atışları, saldırılar gerçekleştiriyor, biz de karşılığını misliyle veriyoruz. Şuan sınır hattında yaşanan durum bu şekildedir.’’

Ermenistan provokasyonu

Saldırının, özellikle işgal altındaki tartışmalı bölgede yaşanmaması, yani direkt olarak Azerbaycan topraklarında meydana gelmesi "Ermenistan bu saldırıyı neden yaptı" sorularını akıllara getirdi. Zira daha önce Dağlık Karabağ bölgesinde çok çatışma yaşansa da tansiyonun yükseldiği yer askeri mevziler oluyordu.

Ermenistan'ın neden burayı hedef aldığını ve ortada bir sebep olmamasına rağmen neden böyle bir saldırı başlatıldığı değerlendiren Dargahlı, Erivan yönetiminin içinde bulunduğu kaotik durumu unutturmaya, gündem değiştirecek provokasyonlara başvurduğunu belirtti:

"İşgal altında olan Azerbaycan toprakları, Karabağ'a kadar uluslararası anlaşmalarla kabul edilen Azerbaycan sınırlarıdır. Karabağ ve diğer yerlere kadar olan bu kesimlerdeki Azerbaycan'ın egemenlik hakkı bulunmaktadır. Ancak Bugün bu saldırılar ve ateşkesin bozulduğu yer, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırı olarak kabul edilen bölgede, Tovuz sahasında meydana geldi. Bu saldırının neden yapıldığına gelecek olursak; Ermenistan'da kaotik bir süreç yaşanıyor. Ekonomi çökmüş durumda, askeri kurumları oldukça düşük bir seviyede, Ermenistan ordusunun da morali aynı şekilde düşük. Bu vaziyette Ermenistan tarafı gündemini değiştirmek adına provokasyonlara gitmiştir. Provokasyonlar da bu Tovuz bölgesinde 12'sinden bu yana uygulanmaya çalışılmıştır. Biz yaşanan bu olayların barış ve sulh yoluyla çözülmesinin taraftarıyız."

"2016'dan bu yana Ermeni ordusu çöktü"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı şu sözlerle devam etti:

Fakat Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de söylediği gibi sorunun savaş yoluyla da çözülmesi mümkündür. Biz bunu 2016 Nisan muharebelerinde Ermenistan başta olmak üzere tüm dünyaya gösterdik. 2016 sonrasından bu zamana kadar Ermenistan ordusu çökmüş vaziyete geldi. Keza Ermenistan Devleti'nde de çatlaklar yaşanmaya başladı. Başbakanları istifa etti, Savunma Bakanlığı'ndan istifalar geldi, orduda değişim yaşandı. Nikol Paşinyan göreve gelişinden sonra ülke içindeki gücünü sağlamlaştırabilmek adına bu tür adımları attı. İçeride yaşanan bu krizler silsilesiyle baş etmek mümkün değil. Ermeni hükümeti Azerbaycan ile çatışarak ülke gündemini değiştirmeye çalışıyor.

"Füzelerimizle nükleer santrali vurmaktan çekinmeyiz"

Ermenistan'ın sahadaki gerilimi düşürmek yerine tehdit ve tacizlerle tansiyonu yükseltiyor. Özellikle halen askeri bölgelere taciz atışları yapan Ermeni unsurları, yine geçtiğimiz günlerde de Azerbaycan'ın önemli enerji sahalarından olan Mingeçevir Barajını hedef alacaklarını belirtmişti.

Dargahlı, Ermenistan'ın adım atmadan önce düşünmesi gerektiğini ifade ederken, özellikle Mingeçevir Barajı'nın hedef alınması durumunda misliyle karşılık verileceğini belirtti. Metzamor Nükleer Santrali'nin bu gibi bir durumda cevap olarak hedef alınmaktan çekinilmeyeceğini belirten bakanlık sözcüsü hafta içi ifade ettiği bu sözleri yineledi:

"Ermenistan'ın atacağı adımlar karşısında biz de onlara gereken cevabı vermekten çekinmeyeceğiz. Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki stratejik tesisleri hedef alabileceğini ifade ediyor. Mingeçevir Barajı Elektrik Üretim Tesisleri gibi yerleri vurabileceğini, buraya ateş açmaya hazırlanabileceklerini söyledi. Biz de bu gibi bir durumun yaşanması durumunda yineleyerek söylüyoruz; Azerbaycan Ordusu'nun bünyesinde bulunan füzelerimizle onların Metzamor Nükleer Santralini hedef alarak karşılık veririz. Onların böyle bir adım atması durumunda vereceğimiz karşılık budur. Biz atacağımız her adımı ölçüp biçiyor, tartıyoruz. Ermenistan'ın böyle bir adım atması durumunda karşılığını çekinmeden bu şekilde veririz. Bunu da Ermeni tarafına önceden söylüyoruz. Atacakları her bir adımın karşısında bu şekilde karşılıklar, tedbirler bulacaklardır."

Süreçte Türkiye’nin desteği

Hemen her alanda "İki Devlet, Tek Millet" anlayışıyla hareket edilen ve canı gönülden birbirine bağlı kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluğu, aile bağları Ermeni saldırılarının hemen ardından yeniden görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Ermenistan'a uyarı üzerine uyarı yaptığı saldırılar sonrasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Birlik mesajı

Türkiye'nin ebedi ve daimi iki kardeş devlet olduğunu belirten Dargahlı "İyi günde de, kötü günde de birlikteyiz" mesajını verdi.

"Türkiye daima Azerbaycan'ın yanında olmuştur. Hem iyi hem de kötü günde bizler Türkiye'nin desteğini gördük. Azerbaycan da aynı şekilde her zaman Türkiye'nin yanındadır. Bizler iki kardeş devletiz. Bizim kardeşliğimiz daimi ve ebedidir. Bu şüphesiz bir gerçektir. Türkiye'nin manevi desteği bize kifayet ediyor. Azerbaycan'ın orduları, askeri gücü Ermenistan'dan kuvvetlidir. Keza ekonomisi, demokratik güçlüdür. Türkiye'nin de burada bizimle olması, bize destek vermesi gücümüzü kat be kat artırmaktadır."