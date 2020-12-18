Azerbaycan’dan Ermeni teröristlere operasyon

Ateşkesin bozulduğu Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerine Rus barış gücü askerleri giderken Azerbaycan ordusu da Ermeni teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ruların Ermenlerin ateşkesi ihlal ettiği iki köye yerleşip burayı Ermeni yerleşimciler için korumaya alması Azerbaycan tarafından tepkiyle karşılandı. Mlletvekili Rasim Musabayov, “Bu haritaya bir şeyler çizebilirler ancak soru Azerbaycan’ın çizimlerini kabul edip etmeyeceği?” dedi.

Ermenistan tarafı ise Pazar gecesi Şuşa yakınlarındaki Ulu Karabey ve Kehnia Galadyaryası köylerine Azerbaycan askerlerinin girdiğini ileri sürdü. Ermeniler, Azerbaycan ordusunun SİHA’lar kullandığını, 9 Ermenistan askerinin esir düştüğünü duyurdu.



Azeri sivil mayınla öldü



Bu arada; Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Ağdam ilinde Ermenilerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.