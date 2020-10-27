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Dünya Azerbaycan’dan Erdoğan’a duygu dolu mektup! ‘Bizi öldürün ama…’
Dünya

Azerbaycan’dan Erdoğan’a duygu dolu mektup! ‘Bizi öldürün ama…’

Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi, mimar Gülşen Kasımzade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür mektubu kaleme aldı. Ermenistan saldırılarına karşı kendilerini yalnız bırakmayan Erdoğan’a teşekkür eden Kasımzade, Boraltan köprüsü hikayesini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:16:00 -
Azerbaycan’dan Erdoğan’a duygu dolu mektup! ‘Bizi öldürün ama…’

Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi, mimar Gülşen Kasımzade, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir teşekkür mektubu kaleme alarak Ermenistan saldırılarına karşı kendilerini yalnız bırakmadığı için minnet duyduklarını dile getirdi.

30 yıldır süren Ermeni zulmünü böyle anlattı

Ülkesinin son 30 yıldır uğradığı zulmü duygu dolu sözler ve çarpıcı tespitlerle dile getiren Kasımzade, "Dünya ister kabul etsin, ister etmesin ama bizim Türkiye Türkleri ile aynı boydan gelen birliğimiz, aynı tarihimiz var. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Ve biz aynı babanın evlatları, aynı kanın, aynı törenin taşıyıcılarıyız" dedi.

Boraltan köprüsü hikayesini hatırlattı

Kasımzade, "Sayın Başkanım. 2. Dünya Savaşı'nda Stalin zulmünden kaçarak kardeş yurtları Türkiye Cumhuriyetine sığınmış 146 Azerbaycan Türkü'nün söylediğinin aynısını bugün ben size söylemek istiyorum: 'Bizi öldürün ama onlara bırakmayın!'" diye yazdı.

Boraltan köprüsü hikayesi

1944'te Komünist Rus Ordusu'ndan kaçan 146 Azerî Türkü Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye sığınmıştı. Karakol komutanı Ankara'ya durumu bildirdi. İltica eden Azerî Türkleri de onları bağırlarına basan Türkiye Türkleri de bu konuda ters bir cevap beklemiyorlardı. Ancak, konu Cumhurbaşkanı İnönü'ye intikâl edince, İnönü 'Türkiye dışında Türk yoktur' diyerek 146 Türk'ün derhal Ruslara teslim edilmelerini emretti. Ne yazık ki kardeşlerimiz Rus askerlerine teslim edildi. Onlar da hemen oracıkta, Türkiye Türkleri'nin gözleri önünde 146 Türk'ü şehit ettiler. Karakol komutanı, bu faciayı gördükten sonra dayanamayıp intihar etti.

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