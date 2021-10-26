Azerbaycan'dan dünyaya Erdoğan mesajı! Aliyev sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılışı için Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini özel törenle karşılayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'ın Ağalı Köyü'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider düşman çatlattı

İki lider samimi görüntüleriyle düşman çatlatırken Aliyev, Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyen ve Erdoğan'ın resti ile geri adım atan 10 büyükelçi ile ilgili açıklamada bulundu.

"Erdoğan'ın cevabı bütün siyasetçiler için örnektir"

Erdoğan'ın, aralarında ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu 10 büyükelçiliğe restini takdir eden Aliyev şöyle konuştu:

Öz kardeşim Türkiye iç işlerine müdahale etmek isteyenlere öyle cevap verdi ki öyle düşünüyorum ki bu bütün siyasetçiler için örnektir. Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan’dadır. Bütün Türk dünyası için Recep Tayyip Erdoğan en önemli faktörlerden biridir.

Aliyev'in sözleri, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere 'milli duruş' sergileyemeyen muhalefete cevap niteliğinde oldu.

Ne olmuştu?

Türkiye'de meşru hükümeti indirme girişimi olarak bilinen Gezi olaylarına finans sağlayan ve 4 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ortak açıklama yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce 'istenmeyen adam' ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın resti sonrası 10 büyükelçilik resmi Twitter hesabından Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıfta bulunarak yaptıkları açıklama ile geri adım attı.