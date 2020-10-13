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Dünya Azerbaycan'dan ateşkes açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan ateşkes açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ordu birliklerinin temas hattında ateşkese tam anlamıyla uyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:43:00 -
Azerbaycan'dan ateşkes açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile temas hattında ateşkes rejimine tam olarak uyduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ordu birliklerinin temas hattında ateşkes rejimine tam olarak uyduğu belirtildi.

Sputnik’e konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, “Azerbaycan ordusu herhangi bir bombardıman veya saldırı gerçekleştirmiyor. Azerbaycan ordusu birlikleri insani ateşkese tam olarak uyuyor” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya gelmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

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Yorumlar

isimsiz

keşke koronavirüs galip gelseydi. ne dünya türkiye'den nefret ederdi ne de islam'dan, azerbaycan'dan ve ezilen türklerden.
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Haktan

Ateşkes olmamalı bune ya okadar sivil öldü hemde bilerek Toprakları alana kadar savaşın
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