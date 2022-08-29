Azerbaycan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, İstiklal Savaşı'nda azim, kararlılık, dayanıklılık, cesaret, yiğitlik, kahramanlık ve vatan sevgisi sonucunda kazanılan şanlı zaferin 100. yılının, kardeş Türk ve Azerbaycan halklarınca büyük gururla kutlanacağı belirtildi.

Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir", Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözleri doğrultusunda tüm alanlarda, aynı zamanda savunma alanında yükselen çizgide geliştirildiği aktarılan mesajda, ilişkilerin mevcut düzeye ulaşmasında, cumhurbaşkanları İlham Aliyev ile Recep Tayyip Erdoğan'ın müstesna rollerinin olduğu vurgulandı.

Güvenilir müttefiki olan Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilerek daha da genişletilmesinin Azerbaycan'ın dış politikasının önemli bir bileşeni olduğuna işaret edilen mesajda, "Ülkelerimiz arasındaki tarihi, dini ve kültürel ilişkiler, askeri alanda mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Askeri iş birliğinin güçlendirilmesi, halklarımız arasındaki kardeşliği de güçlendiriyor. Karşılıklı güven ve kardeşliğe dayanan çok yönlü ilişkilerin daha da derinleştirilmesi amacıyla ülkelerimiz, tüm uluslararası kuruluşlar çerçevesinde iki ülkenin ve bölgenin refahı için yakın iş birliği içindedir. Bu ilişkilerin bundan sonra da sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir." ifadeleri yer aldı.

Mesajda, 2. Karabağ Savaşı'nın iki ülke ilişkilerini daha da pekiştirdiğinin altı çizilerek, 10 Aralık 2020'de zafer nedeniyle düzenlenen geçit töreninde Azerbaycan ve Türk askerlerinin omuz omuza yer alması, Azerbaycan halkının Türk askerlerini sevinçle selamlaması ve Azerbaycan'ın tüm şehirlerinin Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslenmesi hatırlatıldı.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin, Şuşa Beyannamesi'ne göre müttefiklik ilişkilerine dayandığı, bunun bir parçası olarak askeri alanda devamlı faaliyetlerin yürütüldüğü aktarılan mesajda, "Ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliği, birliğimizi daha da güçlendiriyor. Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkileri, bölgede huzur ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktadır." görüşü paylaşıldı.

Aynı kök, dil, din ve kültüre sahip Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tarih boyunca var olduğu ve olmaya da devam edeceği, bu ilişkilerin daha da gelişip güçleneceği ve iki ülkenin daha büyük zaferler kazanacağı vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 1922'de Milli Kurtuluş Mücadelesi'ne çıkan azimli Türk ordusu, büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Kurtuluş Savaşı'nın kaderini ve Türkiye'nin mukadderatını belirleyecek bir zafer kazanmıştır. Türk halkının hafızasına 'bir milletin bağımsızlık günü' olarak kazınmış olan 30 Ağustos tarihi, her Türk için gurur kaynağıdır.

Bağımsızlık savaşlarında Türk askerinin yenilmezliğini ve Türk halkının yiğitliğini düşmanlar da itiraf etmiştir. Türk milletinin İstiklal Savaşı'nda gösterdiği cesaret tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu savaşın kahramanlarının oluşturduğu imaj, onların özgürlük ve devletçilik hayalleri, tek millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye timsalinde gerçeğe dönüştü.

Azerbaycan ordusunun komutanlığı ve personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlığı ve personelini, Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutluyor, devlet ve özgürlük uğruna isimlerini tarihe altın harflerle yazdıran şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygıyla anıyor."