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Dünya Azerbaycan'daki seçim sonuçları açıklandı! İşte kazanan parti
Dünya

Azerbaycan'daki seçim sonuçları açıklandı! İşte kazanan parti

Yeniakit Publisher
2024-09-02 01:51:00 -
Azerbaycan'daki seçim sonuçları açıklandı! İşte kazanan parti

Azerbaycan'da düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti olmayı başardı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oy alan adayların isimlerini açıkladı.

Penahov'un açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.

Sonuçlara göre 44 bağımsız aday milletvekili olurken Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3; Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2; Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.

Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 37,27 oldu.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

Kaynak: AA

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