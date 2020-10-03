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Dünya Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı
Dünya

Azerbaycan’daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı! Sunucu çıldırdı

Rus televizyonlarda canlı yayında tuhaf bir olay yaşandı. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki gerilimi anlatan Rus sunucu, adeta çıldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:32:00 -

Canlı yayında Azerbaycan Ermenistan savaşını anlatan Rus sunucu yayınlanan görüntülerdeki detayı görünce çıldırdı. “Siz deli misiniz?” diyerek ekibe fırça attı.

Azerbaycan’da çekilen görüntüleri Ermenistan’mış gibi yayınlayan Rus televizyon ekibi adeta rezil oldu.

Görüntülerde Azerbaycan vatandaşlarının eğlence eşliğinde askere gönderdiği gençleri yayınlayan Rus basını, bunu Ermenistan’da coşkulu kutlama ifadeleri ile yayınlaması gündem oldu. Görüntülerin devamında ise bir gencin sırtındaki Azerbaycan bayrağının ortaya çıkması Rus sunucuyu küplere bindirdi.

“Bu hatadan dolayı özür diliyorum. Bu hata ötesi bir durum. Siz deli misiniz, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sizin için düşündüklerimi ifade edecek kelime yok” sözleriyle kamera arkasındaki ekibe öfke kustu.

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Yorumlar

sizofren savar

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