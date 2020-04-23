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Aktüel

Azerbaycan’daki 184 Türk Zonguldak’a getirildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan’dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak’a getirildi.

2020-04-23 20:45:45 -
Azerbaycan’daki 184 Türk Zonguldak’a getirildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan’dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak’a getirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan’da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara’ya ardından da Zonguldak’a getirildi.


Otobüslerle Ankara’dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK’ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

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