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Dünya Azerbaycan'da SİHA'lardan zafer turu!
Dünya

Azerbaycan'da SİHA'lardan zafer turu!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zafer kutlamalarında yerli ve milli imkanlarla üretilen ve zaferde büyük payı olan Bayraktar TB-2'ler de görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:24:00 -

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen zafer kutlamalarında, Ermenistan işgal kuvvetlerine cephede büyük korku yaşatan ve savaşın seyrini adeta değiştiren Bayraktar TB-2 İHA'ları da tören alanında sergilendi. Askeri araç üzerinde alana getirilen Yerli ve Milli SİHA büyük alkış alırken törenin sunucusu TB-2'ye övgüler dizdi.

Azerbaycanlı sunucu TB-2'yi anlatırken "Araç üzerinde, düşmana korku salan, düşmanı sarsıcı, dağıtıcı, darbeler vuran, en son teknoloji SİHA Bayraktar TB-2 geliyor" ifadelerini kullandı.

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