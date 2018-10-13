Azerbaycan'da Rusça tartışması: "Gönüllü olarak kendi dilimizden vazgeçiyoruz"

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre; Azerbaycan Milli Meclisi’nde Rusça eğitimle ilgili tartışma yaşandı.

Azerbaycanlı Milletvekili Gövher Bahşaliyeva, okullarda Rusçanın diğer diller gibi sadece bir yabancı dil olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti:

“Rus dili büyük bir halkın dili. Rusya da Azerbaycan’ın stratejik ortağıdır. Ama Rusça diğer diller gibi birer yabancı dil olarak öğretim sürecine dahil edilmelidir. Azerbaycan çocuklarının ilk sınıfdan Rus bölümünde eğitim alması kökünden yanlış ve bir an önce bu duruma son verilmelidir. Aras’ın diğer ucunda soydaşlarımız kendi ana dilinde eğitim almak için mücadele veriyor. Ama bizler gönüllü olarak kendi dilimizden vazgeçiyoruz”.

Bahşaliyeva, ayrıca bu durumun Sovyetler dönemiyle karşılaştırılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Milletvekili’nin Rusça eğitimle ilgili sözlerine mevkidaşı, Milli Meclis’in Hukuk Siyaseti ve Devlet Kuruculuğu Komitesi Başkanı Ali Hüseynli yanıt verdi. Hüseynli, bunun Gövher Bahşaliyeva’nın kendi düşüncesi olduğunu ve son dönemlerde Rusça bölümüne ilginin artmasının Azerbaycan için hiçbir sorun oluşturmayacağını söyledi:

“Biz vatandaşın seçimine saygı duymalıyız. Gövher Bahşaliyeva’nın seslendirdiği fikirler toplumun düşüncesine karşı çıkmak anlamına geliyor”.