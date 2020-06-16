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Aktüel

Azerbaycan'da "plaj sezonu" açıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:00:17 -
Azerbaycan'da "plaj sezonu" açıldı

BAKÜ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kontrollü sosyal hayatın yaşandığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "plaj sezonu" açıldı.

Bakülüler, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından valiliğin Hazar Denizi kıyısında açtığı 6 ayrı halk plajında denize girdi.

Genç yaşlı demeden plajlara gelen Azerbaycanlılar, tedbirler nedeniyle bir süredir uzak kaldıkları deniz ve kumun tadını çıkardı. Akrobatik hareketler yaparak denize atlayan gençler de doyasıya eğlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için plajlarda şezlonglar arasına ip çekildi. Sahile gelenlerin büyük oranda sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı cankurtaran ekipleri sahilde denetim yaparak maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü "Çevre Korunması İçin Uluslararası Diyalog (İDEA) Vakfı" gönüllüleri de sahilde temizlik yaptı.

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