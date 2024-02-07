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Dünya Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi
Dünya

Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2024-02-07 18:30:00 -
Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma süresi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.
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Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına başlandı. Merkezi Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

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