  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Dünya

Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Azerbaycan'da son 24 saatte 24 saatte 347 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:21:00 -
Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu açıklandı

Azerbaycan'da son 24 saatte 347 kişide koronavirüsün tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 28 bin 980'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 347 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 28 bin 989'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 391'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 20 bin 974 oldu. 531 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da şu ana kadar 658 bin 782 koronavirüs testi yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı