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Azerbaycan’da korona virüsten ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

Azerbaycan’da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a vak’a sayısı ise 3 bin 387’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:38:53 -
Azerbaycan’da korona virüsten ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

Azerbaycan’da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a vak’a sayısı ise 3 bin 387’ye yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 40 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.


Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 387’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 40 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 55 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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