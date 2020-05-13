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Aktüel

Azerbaycan’da korona virüsten ölenlerin sayısı 35’e yükseldi

Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 2 bin 758’e, ölü sayısı ise 35’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:29:35 -
Azerbaycan’da korona virüsten ölenlerin sayısı 35’e yükseldi

Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 2 bin 758’e, ölü sayısı ise 35’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 65 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 71 ve 59 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 54 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 758’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 35 kişi hayatını kaybetti, bin 789 kişi ise taburcu oldu.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 200 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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