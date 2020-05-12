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Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi

Azerbaycan’da 77 yaşındaki bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 33’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:05:51 -
Azerbaycan’da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi

Azerbaycan’da 77 yaşındaki bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 33’e ulaştı.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada 104 kişide daha yeni tip korona virüs tespit (Covid-19) edildiği, 77 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 55 kişinin virüsü yenip iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 2 bin 693’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e, iyileşenlerin sayısı ise bin 735’e yükseldi.


Öte yandan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve şu ana kadar 200 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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