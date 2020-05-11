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Aktüel

Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi

Azerbaycan’da, 70 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:40:19 -
Azerbaycan’da korona virüs vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi

Azerbaycan’da, 70 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 70 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirilirken, toplam vaka sayısının 2 bin 589’a yükseldiği duyuruldu. Karargah, ülkede toplam 32 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıklarken, hastanelerde tedavi altında olan 32 kişinin ise durumun ağır olduğunu ifade etti. Operasyon Karargahı, 30 kişinin daha iyileşerek taburcu olduğunu aktarırken, iyileşenlerin toplam sayısının bin 680’ne yükseldiğini bildirdi.


Öte yandan, Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantina altına tutulurken, bugüne kadar 200 bine yakın korona virüs testi yapıldı.

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