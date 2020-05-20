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Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle can kaybı 43’e ulaştı

Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e, vaka sayısı 3 bin 631’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:11:54 -
Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle can kaybı 43’e ulaştı

Azerbaycan’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e, vaka sayısı 3 bin 631’e yükseldi.


Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 57 ve 54 yaşındaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 55 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.


Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 631’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 43 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 2 bin 253 kişi ise taburcu edildi.


Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 245 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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