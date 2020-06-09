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Aktüel

Azerbaycan’da karantina uygulaması 1 Temmuz’a kadar uzatıldı

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina süresi 1 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:38:40 -
Azerbaycan’da karantina uygulaması 1 Temmuz’a kadar uzatıldı

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina süresi 1 Temmuz’a kadar uzatıldı.


Azerbaycan, 15 Haziran’da sona ermesi beklenen karantina tedbirini 1 Temmuz’a kadar uzatma kararı aldı. Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, karantina dönemi boyunca kargo taşımacılığı hariç kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığının ve ülkeye giriş-çıkış yasağının uzatıldığı bildirildi. Karar kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı da uzatılmış oldu.



4 şehir ve 5 ilde sokağa çıkma yasağı


Bakanlar Kurulunun kararı doğrultusunda Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron, Yevlah, İsmayıllı, Kürdemir ve Salyan illerinde 14 Haziran’dan 16 Haziran yerel saatle 06.00’ya sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamında tüm iş yerleri ve mağazalar kapalı olacak, toplu taşıma yapılmayacak ve özel araçlarla trafiğe çıkılamayacak.


Öte yandan Azerbaycan’da Covid-19 nedeniyle toplam ölü sayısı 98’e, vaka sayısı da 8 bin 191’e yükseldi. Ülkede 4 bin 606 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

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