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Aktüel

Azerbaycan’da karantina süresi 4 Mayıs’a kadar uzatıldı

Azerbaycan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina süresi 4 Mayıs’a kadar uzatıldı.

2020-04-18 19:57:42 -
Azerbaycan’da karantina süresi 4 Mayıs’a kadar uzatıldı

Azerbaycan’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina süresi 4 Mayıs’a kadar uzatıldı.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri arttırıyor, Azerbaycan, 20 Nisan’da bitmesi beklenen karantina tedbirini 4 Mayıs tarihine kadar uzatma kararı aldı. Azerbaycan Başbakanlığı, tarafından yapılan açıklamada kargo taşımacılığı hariç karantina dönemi boyunca kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yerel uçuşlar dahil olmak üzere ülkeye bütün giriş çıkışların kısıtlanacağı bildirildi. Başbakanlık, tüm eğitim kurumlarında eğitime 4 Mayıs tarihine kadar ara verildiğini aktarırken, 4 Mayıs tarihinden sonra ise karantinadan aşamalı bir çıkış planı hazırlanacağını ve gerekli bilgilerin halk ile paylaşılacağını duyurdu.


Azerbaycan’da toplam korona virüs vaka sayısı bin 373’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18’e ulaştı. Azerbaycan’da 590 kişi ise virüsü yenerek taburcu olurken, şu ana kadar 85 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.

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