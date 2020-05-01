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Aktüel

Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:30:00 -
Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ve 4 Mayıs'a kadar geçerli karantina rejimi, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mayıs sonuna kadar devam edecek ve bölgelere göre bazı kısıtlamalar kaldırılacak.

Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 4 Mayıs'tan itibaren belirli sayıda devlet kurumu çalışanı iş başı yapacak.

Ülkedeki bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları da faaliyete başlayacak.

Söz konusu şehir ve iller dışında tüm bölgelerde, sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması kaldırılırken, tüm devlet kurumu çalışanları iş başı yapacak.

Ayrıca bu bölgelerde kafe ve restoranlar açılacak, parklara giriş serbest olacak.

10 kişiden fazla kişinin bir yerde toplanması yasaklanırken, ülke genelinde eğitime verilen ara da 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bugüne kadar 1804 Kovid-19 vakası görülen Azerbaycan'da 24 kişi yaşamını yitirmiş, 1325 hasta iyileşmişti.

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