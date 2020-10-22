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Aktüel Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine yeni yol yapılıyor
Aktüel

Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine yeni yol yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:10:14 -
Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine yeni yol yapılıyor

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine giden yol yeniden yapılıyor.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansından yapılan açıklamada, uzun zamandır işgal altında kaldığı için kullanılamaz hale gelen yolun, yeniden yapılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Sugovuşan barajı ile Terter kenti arasında yapılan yolun uzunluğu 29 kilometre olacak.

Azerbaycan ordusu, Sugovuşan ve Talış köylerini 3 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.

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