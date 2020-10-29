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Dünya Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı
Dünya

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:13:00 -
Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcısı 27 Eylül'den 29 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırılarının yol açtığı kayıpları açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 90 Azeri sivil hayatını kaybetti, 392 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırıları sırasında 2 bin 406 ev, 92 daire ve 423 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

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