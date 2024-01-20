Azerbaycan'da deprem
Azerbaycan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, Saatlı ve Sabirabat illerinin sınırında yerel saatle 22.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, 61 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.
Aktüel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesindeki çocuklara özel etkinlik
Aktüel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından deprem bölgesindeki çocuklara özel etkinlik