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Dünya Azerbaycan'da deprem
Dünya

Azerbaycan'da deprem

Yeniakit Publisher
2024-01-20 06:45:00 -
Azerbaycan'da deprem

Azerbaycan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamada, Saatlı ve Sabirabat illerinin sınırında yerel saatle 22.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 61 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.

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