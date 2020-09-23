Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkeler salgınla mücadele amacıyla aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19 yayılmaya devam ediyor. Her ülke günlük koronavirüs bilançosunu kamuoyuyla paylaşırken, salgının bir türlü önüne geçilememesi tedirginliğe neden oluyor. Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı da ülkedeki son gelişmeleri açıkladı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde 146 yeni Kovid-19 tanısı kondu. Koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Aynı zamanda, 173 hastanın şifa bularak taburcu edildiği de aktarıldı.

Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıkladığı son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 39 bin 524’e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 578 oldu.

İyileşerek tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilenlerin sayısı ise 37 bin 122 olarak kaydedildi.

Azerbaycan’da yapılan toplam koronavirüs test sayısı ise 1 milyon 73 bin 255’e çıktı.