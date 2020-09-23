  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum
Dünya

Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum

Azerbaycan makamları, koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:14:00 -
Azerbaycan'da da vakalar artmaya devam ediyor! İşte son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkeler salgınla mücadele amacıyla aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19 yayılmaya devam ediyor. Her ülke günlük koronavirüs bilançosunu kamuoyuyla paylaşırken, salgının bir türlü önüne geçilememesi tedirginliğe neden oluyor. Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı da ülkedeki son gelişmeleri açıkladı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde 146 yeni Kovid-19 tanısı kondu. Koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Aynı zamanda, 173 hastanın şifa bularak taburcu edildiği de aktarıldı.

Azerbaycan Koronavirüs Operasyon Karargahı’nın açıkladığı son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 39 bin 524’e yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 578 oldu.

İyileşerek tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilenlerin sayısı ise 37 bin 122 olarak kaydedildi.

Azerbaycan’da yapılan toplam koronavirüs test sayısı ise 1 milyon 73 bin 255’e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı
Gündem

CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı

Koronavirüs nedeniyle İçişleri bakanlığınca Valiliklere gönderilen genelgede kağıt oyunu gibi etkinlikler kahvehanelerde yasaklanmıştı. CHP’..
Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti
Gündem

Etekli Yakup imam hatiplilere iftira atıp duayla alay etti

Sözde yazar Mehmet Yakup Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde bulunan Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) ufak bir kesintiyi inanç mev..
Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı
Gündem

Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı