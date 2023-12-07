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Dünya Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı
Dünya

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 17:50:00 -
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat 2024'te yapılacak. Son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı.

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat 2024'te yapılacak. Son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi 7 yıl arayla yapılıyor.

Kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi kararlaştırılmış oldu. (İLKHA)
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