Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi erkene alındı
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat 2024'te yapılacak. Son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı.
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat 2024'te yapılacak. Son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi 7 yıl arayla yapılıyor.
Kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi kararlaştırılmış oldu. (İLKHA)
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